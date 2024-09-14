Ücretsiz POMEM Hazırlık Kursları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavına hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz hazırlık parkur kurslarına başvuruların 16 Eylül'de başlayacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, adaylar, 16 Eylül Pazartesi günü "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden form doldurarak POMEM hazırlık kurslarına başvuru yapabilecek.
Adaylar gruplar halinde yapacağı antrenmanlarda, dayanıklılık, kuvvet, çeviklik-çabukluk, esneklik ve denge-koordinasyon alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanacak.
POMEM parkur hazırlık kursları, başvuruların ardından 23 Eylül'de başlayacak.
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