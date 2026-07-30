Ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı Çadırı Kuruldu

SANCAKTEPE Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için ücretsiz 'YKS Tercih Danışmanlığı Çadırı' hizmetini başlattı.

Sancaktepe Belediyesi tarafından adayların üniversite tercih döneminde bilinçli ve doğru kararlar almalarını desteklemek amacıyla Samandıra, Sarıgazi ve Yenidoğan bölgesinde tercih danışmanlığı çadırı kuruldu. Her gün 10.30-19.00 saatleri arasında 10 Ağustos'a kadar hizmet verecek çadırda görevli rehber öğretmenler, puanları, başarı sıraları, ilgi alanları ve kariyer hedefleri doğrultusunda öğrencilere en uygun üniversite ve bölüm tercihlerini belirleme konusunda profesyonel destek veriyor. Hizmetten 2026 YKS'ye giren 12. sınıf öğrencileri, mezunlar, veliler ve üniversite tercih sürecinde rehberliğe ihtiyaç duyan herkes ücretsiz yararlanabiliyor.