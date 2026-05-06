UDHEK'26 Diş Hekimliği Kongresi Başlıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi tarafından UDHEK'26 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenlenecek.

NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kongre Merkezi'nde "Diş Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenecek kongrede, 6'sı yabancı uyruklu 22 uzman konuşma yapacak, 25'ten fazla sektörden firma stant açacak.

Kongreyle, diş hekimliği alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılması, akademisyenler, klinisyenler ve öğrenciler arasında bilimsel etkileşim ortamı oluşturulması, yeni araştırmalar ve klinik uygulamaların tanıtılması ile bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açılış ve protokol konuşmalarının 8 Mayıs Cuma günü başlayacağı kongre öncesinde, yarın saat 13.00-16.00 arasında 2 oturum halinde "Diş Hekimliğinde GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) Uygulamaları" konulu panel düzenlenecek.