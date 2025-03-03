Ufa'da Petrol Rafinerisinde Yangın

Güncel

MOSKOVA, 3 Mart (Xinhua) -- Rusya'nın güneybatısındaki Ufa kentindeki petrol rafinerisinde yangın çıktı. RIA Novosti Haber Ajansı'nın pazartesi günü bildirdiğine göre yangının yerel halk için herhangi bir tehdit oluşturmuyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölge ofisinden yapılan açıklamada, "İlk raporlar yangının tesisin çöp yakma alanında çıktığını ve çevre sakinleri için herhangi bir tehdit oluşturmadığını gösteriyor" denildi.

"Yangın haberi alındıktan sonra acil durum ekipleri gece boyunca yüksek müdahale seviyesine geçirildi" ifadelerinin kullanıldığı açıklamaya göre bir laboratuvar da hava kalitesini izlemek üzere görevlendirildi.

Telegram kanalı Baza, Ufa sakinlerinin patlamadan önce insansız hava aracına benzeyen bir ses duyduklarını bildirdi.