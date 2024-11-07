Ufka Yolculuk Yarışması Başladı

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Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" sözünü slogan olarak belirleyen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması bu yıl 12. kez düzenleniyor.

Türkiye'nin 81 ilinden yarışmacılara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan yarışmaya başvurular başladı.

Anadolu'nun manevi önderlerinden, "Makalat" eserinin müellifi Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı ve düşüncelerinin tema olarak belirlendiği yarışmada her yaş grubundan katılımcı yer alabilecek.

Bugüne kadar 5 milyon 200 binden fazla yarışmacının katıldığı yarışma, bu yıl ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört kategoride düzenlenecek.

Her kategori için ayrı bir kitap hazırlandı

Katılımcılar, bu yılın temasına özel hazırlanan "Maske Düştü", "Zamansızlar Mektebi Hak Muhafızları", "Yolların Kanunu" ve "İncinsen de İncitme" kitaplarıyla yarışmaya hazırlanabilecek.

Katılımcıların okuma alışkanlığı edinmesi ve okudukları bilgileri gündelik hayatta kullanmasına katkı sunmayı amaçlayan yarışma ile çocuk, genç ve yetişkinlerin manevi ve kültürel değerlere ilgisinin arttırılması da hedefleniyor.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek

Yarışma, çevrim içi olarak 15-16 Şubat 2025'te tek aşamada gerçekleştirilecek.

"Gerçek ödül bilgidir" felsefesiyle düzenlenen yarışmada, ilk 10'a giren yarışmacılara büyük derece ödülleri, ilk 300'e giren yarışmacılara ise çeşitli ödüller takdim edilecek.

Başvuruların 12 Şubat 2025'e kadar devam edeceği yarışma ile ilgili bilgiye ulaşmak ve kayıt yaptırmak için "www.ufkayolculuk.com" sayfası ve Ufka Yolculuk sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.