Ufka Yolculuk Yarışması'na Başvurular Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ufka Yolculuk Yarışması'na Başvurular Başladı

Ufka Yolculuk Yarışması\'na Başvurular Başladı

Hacı Bektaş-ı Veli temalı yarışma için başvurular 12 Şubat 2025'e kadar alınacak.

23.12.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Server Yaşam Vakfı tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" temalı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması için başvurular başladı.

Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünden yapılan açıklamaya göre, her yıl toplumun ihtiyaçlarına göre farklı içeriklerle düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli'nin "İncinsen de İncitme" konu başlığıyla sevenleriyle buluşacağı belirtildi.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmanın Samsun ayağını Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün organize etti. İçeriği, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı, düşünceleri ve eseri "Makalat"tan belirlenecek yarışmada her yaş grubundan katılımcı yer alabilecek.

Her yaş grubu için ayrı hazırlanan "İncinsen de İncitme", "Zamansızlar Mektebi Hak Muhafızları", "Maske Düştü" ve "Yolların Kanunu" kitaplarıyla katılımcılar yarışmaya hazırlanabilecek.

Dereceye giren yarışmacılar ödüllendirilecek

Yarışma, çevrim içi olarak 15-16 Şubat 2025'te tek aşamada gerçekleştirilecek.

"Gerçek ödül bilgidir" felsefesiyle düzenlenen yarışmada, ilk 10'a giren yarışmacılara büyük derece ödülleri, ilk 300'e giren yarışmacılara ise çeşitli ödüller takdim edilecek.

Başvuruların 12 Şubat 2025'e kadar devam edeceği yarışmaya katılmak isteyenler "www.ufkayolculuk.com" web adresini ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Hacı Bektaş, Kültür, Eğitim, Güncel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ufka Yolculuk Yarışması'na Başvurular Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
17:42 Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı Kendisinden haber alınamayan gencin kazada öldüğü ortaya çıktı
17:38 Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera’nın arkasından sahaya daldı Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
17:27 Bursa’da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular Bursa'da daire kapısının önüne kuryeler için ikram masası kurdular
17:27 Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçında rekor kırdı
17:14 NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya’ya yaklaşıyor NASA tarih verdi: 10 katlı bina büyüklüğünde ve Dünya'ya yaklaşıyor
16:50 Murat Kekilli’nin annesi hayatını kaybetti Murat Kekilli'nin annesi hayatını kaybetti
16:49 Şam’daki tarihi ziyarete damga vuran kareler Şam'daki tarihi ziyarete damga vuran kareler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 12:01:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ufka Yolculuk Yarışması'na Başvurular Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.