Uganda'da İslami Bankacılık Sistemi Resmen Başladı - Son Dakika
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Uganda'da İslami Bankacılık Sistemi Resmen Başladı

Uganda'da Salaam Bank'ın faaliyete geçmesiyle İslami bankacılık sistemi resmi olarak başlatıldı. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bankanın açılışında yaptığı konuşmada, Müslümanların Uganda ekonomisine daha fazla katkı sunacaklarını belirtti. Cibuti merkezli Salaam Bank'ın faaliyete geçmesiyle ülkedeki Müslümanlar, faizsiz kredi alabilme ve diğer bankacılık hizmetlerinden yararlanabilme imkanına sahip olacaklar.

27.03.2024 17:51  Güncelleme: 17:53
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Uganda'da Salaam Bank'ın faaliyete geçmesiyle İslami bankacılık sisteminin resmi olarak başlatıldığı bildirildi.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bankanın açılışında yaptığı konuşmada, atılan adımla Müslümanların Uganda ekonomisine daha fazla katkı sunacağını söyledi.

Cibuti merkezli Salaam Bank'ın faaliyet göstermeye başlamasıyla Uganda'da İslami bankacılık resmen başladı.

Böylece ülkedeki Müslümanların faizsiz şekilde bankadan kredi alabilmeleri başta olmak üzere birçok alanda bankacılık sisteminden yararlanmaları hedefleniyor.

Uganda'da faaliyet gösteren Finance Trust, "helal banka hesabı" hizmetini ilk kez Mayıs 2022'de başlatmıştı.

Kaynak: AA

Yoweri Museveni, Cibuti, Banka, Uluslararası İlişkiler, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da İslami Bankacılık Sistemi Resmen Başladı - Son Dakika

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