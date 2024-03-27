Uganda'da Salaam Bank'ın faaliyete geçmesiyle İslami bankacılık sisteminin resmi olarak başlatıldığı bildirildi.
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, bankanın açılışında yaptığı konuşmada, atılan adımla Müslümanların Uganda ekonomisine daha fazla katkı sunacağını söyledi.
Cibuti merkezli Salaam Bank'ın faaliyet göstermeye başlamasıyla Uganda'da İslami bankacılık resmen başladı.
Böylece ülkedeki Müslümanların faizsiz şekilde bankadan kredi alabilmeleri başta olmak üzere birçok alanda bankacılık sisteminden yararlanmaları hedefleniyor.
Uganda'da faaliyet gösteren Finance Trust, "helal banka hesabı" hizmetini ilk kez Mayıs 2022'de başlatmıştı.
Son Dakika › Güncel › Uganda'da İslami Bankacılık Sistemi Resmen Başladı - Son Dakika
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