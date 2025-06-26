Uganda'da Kyagulanyi 2026 Başkan Adayı

Uganda'da ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP), lideri Robert Kyagulanyi'yi 2026'da yapılacak genel seçimlerde devlet başkanlığı için aday gösterdi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, "Bobi Wine" sahne adıyla tanınan eski şarkıcı ve NUP lideri Kyagulanyi, partisini başkanlık seçimlerinde temsil edecek.

NUP Seçim Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, Kyagulanyi'nin, adaylık başvurusunu parti genel merkezine sunduğu, mesai bitimine kadar başka başvuru olmadığı için partinin tek ve resmi adayı olarak belirlendiği ifade edildi.

Adaylık başvurusu sırasında eşi Barbarah Itungo Kyagulanyi ve oğlu Shadrack Mbogo ile bazı siyasi tutukluların ailelerinin de Kyagulanyi'ye destek amacıyla parti genel merkezinde hazır bulunduğu aktarıldı.

Kyagulanyi, adaylığının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, 2021 seçimlerinde başkanlığının engellendiğini savunarak "Yarım kalan görevi tamamlayacağım." dedi.

"Biz halen buradayız, ayaktayız. Geri adım atmayacağız. Bu, bir protesto oyu olacak." diyen Kyagulanyi, seçim kampanyasını #ProtestVote2026 sloganıyla başlattığını duyurdu.

– "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor

Kyagulanyi, 2021 seçimlerinde 79 yaşındaki Devlet Başkanı Yoweri Museveni'ye karşı yarışmış ve oyların yaklaşık yüzde 35'ini alarak ikinci sırada yer almıştı. Muhalefet cephesi, seçimlerde geniş çaplı usulsüzlükler yaşandığını öne sürerek sonuçlara itiraz etmişti.

41 yaşındaki Kyagulanyi, birçok kişi tarafından "Uganda muhalefetinin yeni yüzü" olarak görülüyor ve 1986'dan bu yana iktidarda olan Museveni'ye karşı ciddi bir siyasi tehdit olarak değerlendiriliyor.

Son aylarda Güney Afrika başta olmak üzere, çeşitli ülkelere yurt dışı ziyaretlerinde bulunan Kyagulanyi'nin, siyasi etkisini bölgesel düzeye taşımayı hedeflediği belirtiliyor.