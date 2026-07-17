Uganda'da Okul Servisi Kazası: 20 Ölü - Son Dakika
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Uganda'da Okul Servisi Kazası: 20 Ölü

17.07.2026 11:24
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Kapchorwa'da devrilen okul servisinde 20 öğrenci ve müdür hayatını kaybetti; çok sayıda yaralı var.

Uganda'nın doğusundaki Kapchorwa Bölgesi'nde bir okul servisinin devrildiği kazada, 20 öğrenci ve okul müdürü hayatını kaybetti.

Uganda polisinden yapılan açıklamaya göre, eğitim gezisinden dönen öğrenciler ve öğretmenleri taşıyan araç, mekanik arıza nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir kayaya çarpıp devrildi.

Kazada, 20 öğrenci ile okul müdürü yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel Yönetimler Bakanı Barugahara Balaam Ateenyi, olay yerini ziyaret ederek yaptığı açıklamada, yaralı öğrencilerin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Ateenyi, 28 öğrencinin çevredeki hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.

Kazanın, geçmişte de çok sayıda ölümlü trafik kazasının meydana geldiği riskli güzergahlardan birinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uganda'da Okul Servisi Kazası: 20 Ölü - Son Dakika

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