Uganda'daki Şempanze Topluluğunda Ölümcül Bölünme: Eski Dostlar Arasında Çatışma

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kibale Ulusal Parkı'ndaki Ngogo şempanze grubu, sosyal bir çatışma sonrası iki rakip alt gruba ayrıldı. Bu bölünme, grup içi saldırılara ve birçok şempanzenin ölümüne yol açtı. Araştırmalar, büyüklük ve kaynak rekabetinin bu duruma etkisini ortaya koyuyor.

Uganda'nın Kibale Ulusal Parkı'nda bulunan ve dünyanın en büyük yabani şempanze topluluğu olarak kabul edilen Ngogo grubu, bilim insanlarının uzun yıllardır gözlemlediği önemli bir sosyal çatışmaya sahne oldu. Bir zamanlar tek bir grup olarak yaşayan yüzlerce şempanze, zamanla iki rakip kümeye bölündü ve bu ayrılık yetişkin erkekler ile bebeklerin ölümüne neden olan ölümcül bir çatışmaya dönüştü.

Teksas Üniversitesi araştırmacılarının Science dergisinde yayımladığı detaylı çalışmaya göre, Ngogo'daki şempanzeler 1995'ten bu yana sürekli gözlem altındaydı. İlk yaklaşık 20 yılda, topluluk tek ve büyük bir sosyal yapı olarak varlığını sürdürdü. 1998-2014 yılları arasında ise şempanzeler, 'Batı kümesi' ve 'Merkez kümesi' olarak adlandırılan alt gruplar halinde hareket etti, ancak katı sınırlar yoktu ve bireyler arasında geçişler yaşandı. Özel bir analiz yöntemiyle, ileride Batı grubunun çekirdeğini oluşturacak üç yetişkin erkeğin erken dönemde sürekli birlikte hareket ettiği tespit edildi, bu da kopuşun aniden gerçekleşmediğini gösterdi.

İlk ciddi ayrılık işareti 24 Haziran 2015'te ortaya çıktı, o gün Batı ve Merkez kümeleri karşılaştı ve altı hafta boyunca birbirinden kaçındılar. 2018'e gelindiğinde, sosyal ilişkiler ve mekânsal hareketlilik kalıcı bir bölünmenin varlığını açıkça ortaya koydu. Bölünmenin ardından Batı grubundaki şempanzeler, Merkez grubuna karşı bir dizi kolektif saldırı düzenledi; rakibin bölgesine yapılan devriyelerde en az altı yetişkin erkeğin ölümü gerçekleşti. 2021'den itibaren bu şiddet bebeklere de yöneldi, toplam 144 bebek öldürme vakası gözlemlendi.

Araştırmacılar, topluluğun neden parçalandığına dair kesin bir sonuca varmamış olmakla birlikte, topluluğun olağanüstü büyüklüğü başlıca faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Yaklaşık 200 birey ve 30'dan fazla yetişkin erkekten oluşan bu yapı, beslenme kaynakları üzerinde baskı yaratmış olabilir. Artan yiyecek ve üreme rekabeti, sosyal bağları zayıflatmış olabilir. Uzmanlar bu çalışmanın, insan toplumlarındaki iş birliği, empati, yas, rekabet ve şiddet gibi davranışların evrimsel kökenlerine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, grup içi ölümcül çatışmaların ortaya çıkması için ideoloji veya kültürel yapılara mutlaka ihtiyaç olmadığını göstermesidir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 03:44:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.