Uganda'daki yakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.
İletişim Bakanı Godfrey Kabbyanga, yaptığı açıklamada, 22 Ekim'de Kampala-Bombo yolunda meydana gelen tanker kazasında ölü sayısının arttığını belirtti.
Hastanede tedavi altına alınanlardan 13'ünün yaşamını yitirdiğini belirten Kabbyanga, böylece ölenlerin sayısının 24'e yükseldiğini kaydetti.
Kampala-Bombo yolunda 22 Ekim'de bir tanker kontrolden çıkarak devrilmişti. Yakıt yüklü tankerin alev alması sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Uganda'da Tanker Kazası: Ölü Sayısı 24'e Yükseldi - Son Dakika
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