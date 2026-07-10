UGFF Kars'ta Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UGFF Kars'ta Başladı

10.07.2026 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Gastronomi Film Festivali, Kars'ta etkinliklerle başladı ve 12 Temmuz'a kadar sürecek.

Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), Urla, Londra ve Çeşme'nin ardından dördüncü durağı Kars'ta etkinliklerle başladı.

Gastronomi ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan festivalin açılışı, kentteki bir otelde yapıldı. Kars'ın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik, söyleşi, kısa belgesel seçkisi ve film gösterimiyle devam etti.

Şehirde 12 Temmuz'a kadar sürecek festivalde, il merkezi, Boğatepe ve Ani'de sinema, gastronomi, kültürel miras ve eğitimi buluşturan zengin program katılımcılarla buluşturulacak.

UGFF Kurucu Direktörü Gülper Ergün, gazetecilere, UGFF'nin Anadolu'nun kültürel mirasını gastronomi ekseninde uluslararası alana taşımayı hedefleyen gezici bir festival olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır festivale emek verdiklerini ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Biz ilk günden beri hep festivalin uluslararası ayağını çok önemsedik. Anadolu'nun kültürel mirasının da böyle bütüncül bir bakış açısına ihtiyacı vardı. Bundan dolayı da doğal olarak gezici bir festival oldu, çok mutluyuz. Çünkü her gittiğimiz edisyonda yeni şeyler öğreniyoruz. Her gittiğimiz edisyonda ufkumuz açılıyor. Bakış açımız değişiyor ve bizim bu gördüklerimizi umarım ki hakkıyla taşıyabiliriz."

Ergün, Urla, Londra ve Çeşme'den sonra festivalin 4'üncü edisyonunu Kars'ta düzenlediklerini hatırlatarak, "Çok sayıda ülke katılıyor, sadece şefler değil basın da geliyor, sanatçı da geliyor. Kars'la ilgili düşünürsek, zaten bu Anadolu'nun duraklarında Kars olmazsa olmaz bir duraktı. Çünkü burası bir Serhat şehri. İnsanlar sınırlar çizmiş ama hayat birbirine karışmış. Yani buradaki bir yemeğin tarifi sınır tanımaz, sınırın ötesine geçer, sınırın diğer tarafındaki bir ezgi bu tarafa geçer. Bunlar sınır tanımayan işlerdir. Yani gastronomi de sinema da evrensel olgulardır. Bunları sınırlara hapsedemezsiniz zaten. O yüzden Kars'ta da bunun örneği, zaten hayat olmuş hali olduğu için çok önemli bizim için." diye konuştu.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Uluslararası, Gastronomi, Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel UGFF Kars'ta Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:21:25. #7.12#
SON DAKİKA: UGFF Kars'ta Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.