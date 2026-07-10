UGFF Kars'ta Başladı

Uluslararası Gastronomi Film Festivali (UGFF), Urla, Londra ve Çeşme'nin ardından dördüncü durağı Kars'ta etkinliklerle başladı.

Gastronomi ve sinemayı aynı çatı altında buluşturan festivalin açılışı, kentteki bir otelde yapıldı. Kars'ın yöresel ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik, söyleşi, kısa belgesel seçkisi ve film gösterimiyle devam etti.

Şehirde 12 Temmuz'a kadar sürecek festivalde, il merkezi, Boğatepe ve Ani'de sinema, gastronomi, kültürel miras ve eğitimi buluşturan zengin program katılımcılarla buluşturulacak.

UGFF Kurucu Direktörü Gülper Ergün, gazetecilere, UGFF'nin Anadolu'nun kültürel mirasını gastronomi ekseninde uluslararası alana taşımayı hedefleyen gezici bir festival olduğunu söyledi.

Yaklaşık 4 yıldır festivale emek verdiklerini ifade eden Ergün, şöyle konuştu:

"Biz ilk günden beri hep festivalin uluslararası ayağını çok önemsedik. Anadolu'nun kültürel mirasının da böyle bütüncül bir bakış açısına ihtiyacı vardı. Bundan dolayı da doğal olarak gezici bir festival oldu, çok mutluyuz. Çünkü her gittiğimiz edisyonda yeni şeyler öğreniyoruz. Her gittiğimiz edisyonda ufkumuz açılıyor. Bakış açımız değişiyor ve bizim bu gördüklerimizi umarım ki hakkıyla taşıyabiliriz."

Ergün, Urla, Londra ve Çeşme'den sonra festivalin 4'üncü edisyonunu Kars'ta düzenlediklerini hatırlatarak, "Çok sayıda ülke katılıyor, sadece şefler değil basın da geliyor, sanatçı da geliyor. Kars'la ilgili düşünürsek, zaten bu Anadolu'nun duraklarında Kars olmazsa olmaz bir duraktı. Çünkü burası bir Serhat şehri. İnsanlar sınırlar çizmiş ama hayat birbirine karışmış. Yani buradaki bir yemeğin tarifi sınır tanımaz, sınırın ötesine geçer, sınırın diğer tarafındaki bir ezgi bu tarafa geçer. Bunlar sınır tanımayan işlerdir. Yani gastronomi de sinema da evrensel olgulardır. Bunları sınırlara hapsedemezsiniz zaten. O yüzden Kars'ta da bunun örneği, zaten hayat olmuş hali olduğu için çok önemli bizim için." diye konuştu.