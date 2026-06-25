Uğur İbrahim Altay UCLG Başkanı Seçildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığına seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı tebrik etti.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Gururlandık. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Uğur İbrahim Altay, dünya üzerinde 240 bin yerel yönetimi temsil eden UCLG Başkanlığına seçildi. Yerel yönetimlerimizin küresel ölçekteki temsili açısından son derece kıymetli olan bu görevin COP31 sürecimize de güçlü katkılar sunacağına inanıyor, Başkan'ımıza yeni görevinde başarılar diliyorum."