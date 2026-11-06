Uğur Kabaağaç, annesi ve kardeşini bıçakla öldürdükten sonra Manisa\'da yakalandı

Uğur Kabaağaç, annesi ve kardeşini bıçakla öldürdükten sonra Manisa'da yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uğur Kabaağaç, Manisa Yunusemre'ye bağlı Ayniali Mahallesi'nde tartıştığı annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak öldürdü. Evinin yakınında yakalanan Kabaağaç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YAKALANDI
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Ayniali Mahallesi'nde tartıştığı annesi Hülya Aktaş ile kardeşi Hüseyin Kabaağaç'ı bıçaklayarak öldüren Uğur Kabaağaç, evinin yakınlarında yakalandı. Kabaağaç, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Serkan ÖZCAN/MANİSA,
Kaynak: DHA
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