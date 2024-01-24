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Uğur Mumcu, 31. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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Uğur Mumcu, 31. yıl dönümünde anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun katledilmesinin 31. yıl dönümünde Ankara'da evinin önünde anma töreni düzenlendi. Anmaya, Mumcu'nun ailesi, siyasi liderler, belediye başkanları, milletvekilleri ve sevenleri katıldı. Mumcu cinayeti hala aydınlatılamadı ve bombayı koyan Oğuz Demir hala yakalanamadı.

24.01.2024 - 15:17,
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Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: ÜNAL AYDIN - DURSUN ALKAYA

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledililmesinin 31'inci yıl dönümünde Ankara'da evinin önünde anıldı. Anmaya; eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ve Özge Mumcu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, milletvekilleri, Mumcu'nun sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 31 yıl önce bugün aracına konulan bombanın patlatılması sonucu katledilmişti. Mumcu cinayeti, aradan 31 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamadı. Mumcu'nun aracına bomba koyduğu tespit edilen Oğuz Demir hala yakalanamadı. Demir hakkında süren davanın zaman aşımından düşme ihtimali kamuoyunda tartışılıyor. Mumcu, aradan geçen uzun süreye rağmen her yıl hem gazeteciliği hem de geleceğe ışık tutan Atatürkçü, aydınlanmacı düşünceleriyle anılıyor.

Mumcu için bu yıl da Ankara Çankaya'daki evinin önünde anma töreni düzenlendi. Patlamanın yaşandığı noktada düzenlenen anmaya; eşi Güldal Mumcu, çocukları Özgür ve Özge Mumcu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Etimesgut Belediye Başkan adayı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP milletvekilleri, TİP Milletvekili Ahmet Şık, ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt, Mumcu'nun okurları-sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Mumcu'nun aracının bombalandığı noktaya yapılan anıta karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. Mumcu'nun çalıştığı Cumhuriyet gazetesinin bugünkü sayısı da buraya konuldu. Gazetenin manşetinde "Yaşatıyoruz" ifadesi yer aldı. Müzisyen Cem Erdost İleri, katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu için türkü dinletisi verdi.

Uğur Mumcu, 31. yıl dönümünde anıldı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Uğur Mumcu, 31. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğur Mumcu, 31. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
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