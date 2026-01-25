Uğur Mumcu, Osmangazi'de Anıldı - Son Dakika
Uğur Mumcu, Osmangazi'de Anıldı

25.01.2026 09:49  Güncelleme: 11:30
Araştırmacı yazar ve gazeteci Uğur Mumcu, Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve fotoğraf sergisiyle anıldı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Uğur Mumcu, ölümsüz olmuş bir yazarımızdır. Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve diğer katledilen tüm yazarlar ve gazeteciler gibi onu da asla unutmayacağız. Sadece 24 Ocak’ta değil, 365 gün ve ilelebet anmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'de düşünce özgürlüğü, aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden Uğur Mumcu, katledilişinin 33'üncü yılında Osmangazi Belediyesi tarafından Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde düzenlenen programla anıldı.

Program kapsamında ilk olarak gazeteci Gürsel Gökçe'nin Mumcu'nun 1993 yılında öldürülmesinin ardından cenaze töreni ve sonraki yıllarda evinin önünde düzenlenen anma etkinliklerini takip ederek bugüne kadar çektiği fotoğraflardan oluşan "Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sergi açılışının ardından Aydın, Gökçe ve protokol üyeleri Mumcu'nun fotoğrafının önüne karanfil bıraktı.

"Sönmeyen Işık Uğur Mumcu" fotoğraf sergisinin hemen ardından Uğur Mumcu'nun hayatını anlatan "Bir Kalem Bir Direniş" söyleşisi gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Tayfun Çavuşoğlu'nun yaptığı söyleşiye gazeteci yazar Işık Kansu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan konuşmacı olarak katıldı.

"Mumcu'nun 35-40 yıl önce yazdığı ne varsa sanki bugünleri tarif etmiş gibi birer birer yaşıyoruz"

Anma etkinliğinde konuşan Aydın, "Uğur Mumcu'nun katledilişinin 33'üncü yıl dönümünde kendisini saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Gürsel Gökçe beyefendiye bu fotoğrafları bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Bugün Uğur Mumcu'nun 35-40 yıl önce yazdığı ne varsa sanki bugünleri tarif etmiş gibi birer birer yaşıyoruz. Emperyalizmin tek dişi kalmış canavarının ülkemizi dört bir yandan nasıl istila etmeye çalıştığını, hemen komşularımızda yaşanan acı olayları ve dramları o gün güçlü kalemiyle ifade etmiş ve maalesef bunun bedelini de hayatıyla ödemiştir. Uğur Mumcu, ölümsüz olmuş bir yazarımızdır. Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve diğer katledilen tüm yazarlar ve gazeteciler gibi onu da asla unutmayacağız. Sadece 24 Ocak'ta değil, 365 gün ve ilelebet anmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sergilenen fotoğrafların uzun emekler sonucu ortaya çıktığını dile getiren Gökçe, "Basın şehitlerini saygıyla anıyorum. Ocak ayı biz gazeteciler için yas ayıdır. 24 Ocak 1993 günü Uğur Mumcu'yu kaybettik. Evinin önüne park ettiği aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla usta gazeteci aramızdan alındı. Uğur Mumcu bizden alınalı 33 yıl oldu. Bu 33 yıllık süreçte toplumsal belleği taze tutmak, hafızalarımızı yeniden canlandırmak adına bu sergiyi oluşturdum" diye konuştu.

"Bu saldırılar Kudüs Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir"

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağını söyleyen Kansu, "Osmangazi Belediyesi'ne vefalı toplantısı nedeniyle Cumhuriyet gazetesi ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu'nun gazeteciliğinin önemini ve 39 yıl önce yazılmış bir kitabın günümüzde nasıl hala ışık tuttuğunu anlatmaya çalıştım. 1992 yılında dönemin MİT Müsteşarı Teoman Koman, Ankara'daki gazete temsilcilerini çağırarak bir brifing vermişti. Uğur Mumcu da o toplantıya katılanlardan biriydi. Toplantıdan döndükten sonra biraz canı sıkkındı. Çocuklarına, Teoman Koman'ın yakında Türkiye'de karışıklıklar çıkabileceğini, bu süreçte bazı suikastların olabileceğini ve bu suikastlara gazetecilerin de hedef olabileceğini söylediğini aktardı. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Çetin Emeç ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerini aynı ekip yapmıştır. Bu saldırılar Kudüs Ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bunlar İran'da yetişmiş olabilir; ancak başka egemen emperyalist güçler tarafından da kullanılmış olabilirler" dedi.

"Uğur Mumcu'nun Atatürkçülüğü sloganik bir Atatürkçülük değildi"

Mumcu'yu yalnızca anmanın yeterli olmadığını belirten Akdoğan, "Bu mücadele Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri çerçevesinde geçerlidir. Uğur Mumcu'nun Atatürkçülüğü sloganik bir Atatürkçülük değildi; sorgulayıcı ve tarihsel bir bağlama sahipti. Bağımsızlık, ulusal egemenlik, laiklik ve antiemperyalizm eksenindeydi. Bu görüşleri savunduğu için katledildi. Uğur Mumcu teröre karşıydı. 'Ben Atatürkçüyüm, laikim, antiemperyalistim, terörün karşısındayım ve tam bağımsız, bölünmez Türkiye'den yanayım' diyordu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

