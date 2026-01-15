Fethiye Kültür Evi, "Denizin Fethiye Yüzü" Fotoğraf Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
Fethiye Kültür Evi, "Denizin Fethiye Yüzü" Fotoğraf Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

15.01.2026 16:55  Güncelleme: 17:43
Fethiye Kültür Evi'nde açılan 'Denizin Fethiye Yüzü' fotoğraf sergisi, Uğur Tolga Aksu'nun eserlerinden oluşuyor. Serginin açılışında Belediye Başkanı Alim Karaca, sanatın her alanına destek vereceklerini açıkladı. Sergi, yoğun ilgi gördü ve 17 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

(MUĞLA) - Kaptan ve fotoğraf sanatçısı Uğur Tolga Aksu'nun objektifinden yansıyan karelerden oluşan "Denizin Fethiye Yüzü" fotoğraf sergisi, Fethiye Kültür Evi'nde ziyarete açıldı. Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Alim Karaca, "Sanatın her alanına destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Uğur Tolga Aksu'nun "Denizin Fethiye Yüzü" adlı fotoğraf sergisi, Fethiye Kültür Evi'nde sanatseverlerle buluştu. Şiir ve müzik eşliğinde sunulan sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ayaltı Aykırı Sanat Dergisi'nin "3x7 içgörü" tasarılarının ikincisi olarak hayata geçirilen serginin açılış törenine Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta şair ve yazar Şener Aksu ile sergi sahibi Aksu birer konuşma yaparak, serginin ortaya çıkış sürecini ve denizle kurdukları sanatsal bağı anlattı.

Açılışta konuşan Karaca, "Fethiye; doğası, denizi ve kültürel zenginliğiyle ilham veren bir kent. Sanatın her alanına destek vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kulalndı.

Sergi, 17 Ocak'a kadar Fethiye Kültür Evi'nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

