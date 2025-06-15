Uğurludağ\'da Tohum Eleme Tesisi Temeli Atıldı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde tohum eleme tesisinin temeli atıldı.

Uğurludağ Belediyesi ve Uğurludağ Ziraat Odasınca ilçedeki tarımsal üretimi artırmak amacıyla tohum eleme tesisi kurulması amacıyla proje geliştirildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKAP) desteklenen proje kapsamında tohum eleme tesisinin temeli atıldı.

Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, 37 bin 458 hektar yüzölçümüne sahip ilçenin 19 bin 163 hektarında tarımsal üretim yapıldığını söyledi.

İlçenin tarım potansiyelini geliştirmek istediklerini belirten Torun, "Tarımda kaliteli, elenmiş, temiz tohum ihtiyacını sağlamak amacıyla eleme tesisine ihtiyaç duyulmaktadır. Tesiste tohumlar toz, toprak, yabancı ot tohumu ve kırıklardan temizlenerek, ilaçlanıp ekime hazır hale getirilecektir. Tesisin kurulmasındaki en büyük amacımız tarım alanında kaliteli elenmiş temiz tohum ihtiyacını sağlamak, tarımın bilinçli şekilde yapılmasını sağlamak ve kaliteli tohum elde edilmesiyle üretkenliği artırmaktır." dedi.