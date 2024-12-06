Ukrayna 30.000 Yeni İHA Alacak - Son Dakika
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Ukrayna 30.000 Yeni İHA Alacak

Ukrayna 30.000 Yeni İHA Alacak

Ukrayna, 2024'te 30.000'den fazla Derin Darbe İHA'sı alacağını açıkladı. İHA'lar otonom çalışacak.

06.12.2024 10:55
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KİEV, 6 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Ukrayna ordusunun gelecek yıl 30.000'den fazla Derin Darbe (Deep Strike) insansız hava aracını (İHA) teslim alacağını açıkladı.

Umerov, perşembe günü Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yeni nesil İHA'lar uzun mesafelerde otonom olarak faaliyet gösterebiliyor ve düşman hedeflerini yüksek hassasiyetle vurabiliyor" dedi.

Bakan, insansız hava araçlarının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından geçen ay açıklanan "Direniş Planı" çerçevesinde temin edildiğini belirtti.

Umerov, söz konusu İHA'ların bir kısmının Ukrayna'nın savunma sanayisine yatırım yapan uluslararası ortaklar tarafından finanse edildiğini de sözlerine ekledi.

Bu yılın başlarında Ukraynalı yetkililer, 2024 yılında 1 milyon-2 milyon FPV İHA ve yaklaşık 10.000 orta menzilli, 1.000'den fazla da uzun menzilli savaş İHA'sı üretmeyi planladıklarını açıklamışlardı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Derin Darbe, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna 30.000 Yeni İHA Alacak - Son Dakika

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