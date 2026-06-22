Ukrayna, Almanya ile 600 Hava Füzesi Sözleşmesi İmzaladı - Son Dakika
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Ukrayna, Almanya ile 600 Hava Füzesi Sözleşmesi İmzaladı

Ukrayna, Almanya ile 600 Hava Füzesi Sözleşmesi İmzaladı
22.06.2026 18:10
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Zelenskiy, Almanya ile 600 hava savunma füzesi alımı için sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

KİEV, 22 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü geç saatlerde yayımlanan bir röportajda, 600 adet hava savunma füzesi alımı için Almanya ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

TSN.ua'nın aktardığına göre Zelenskiy, "Bu iyi bir sözleşme" dedi ve teslimat sürecinin oldukça uzun sürebileceğini ekledi.

Zelenskiy, Almanya'nın ABD'den üretim lisansı almasını takiben bir süre önce Patriot füzelerinin üretimine başladığını da sözlerine ekledi.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda yaptığı görüşmede, Ukrayna'ya üretim lisansının devredilmesi konusunda olumlu bir sinyal aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ukrayna, Almanya ile 600 Hava Füzesi Sözleşmesi İmzaladı - Son Dakika

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