Ukrayna, Rusya içine yaptığı saldırılarda menzilini artırmaya devam ederken Libya gibi üçüncü ülkelerde de Rus unsurlara saldırılar düzenliyor.

Ukrayna, 22 Kasım'da Libya'nın doğusunda Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemiyi insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İDA saldırılarının görüntülerini paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğruladı.

Kiev yönetimi, Finlandiya Körfezi'ndeki uluslararası sularda Rusya'ya ait MV Sparta 2 adlı kargo gemisine saldırı düzenlediklerini de duyurdu.

Bu saldırılar uluslararası kamuoyunda savaşın daha geniş coğrafyalara yayılma ihtimalini gündeme getirdi.

Ukrayna tarafından yapıldığı iddia edilen operasyonlar

Uluslararası basında çıkan birçok haberde de Ukrayna'nın üçüncü ülkelerde Rus unsurlarına yönelik operasyonlar yaptığı iddia edildi. Ukrayna yönetimi, bunları teyit eden bir açıklama yapmadı.

2024 yılının yaz aylarında Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında Mali ordusu ile Tuareg isyancılarının çatışmaya girdiği, Mali ordusunun bölgede önemli ölçüde kayıp verdiği belirtilmişti.

Mali ordusuyla hareket eden çok sayıda Rus Wagner paralı askerinin de öldürüldüğü duyurulurken Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Sözcüsü Andriy Yusov da Tuareg isyancılarına, Wagner'e karşı istihbarat desteği sağladıklarını ima etti.

Yusov, "İsyancılar, Rus savaş suçlularına yönelik başarılı bir askeri operasyon gerçekleştirmelerini sağlayan bilgileri aldı. Detaylar hakkında tabii ki bilgi vermeyeceğiz, devamı gelecek." ifadesini kullandı.

Batı ve Ukrayna basınında 2024'te çıkan haberlerde, Ukrayna özel kuvvetlerinin Sudan'da orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile ittifak halinde olduğu iddia edilen Wagner paralı askerlerine karşı Sudan ordusunu desteklemek amacıyla faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Kuzey Akımı'nda Ukrayna vatandaşlarına yönelik iddialar

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen saldırı, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açtı.

Batılı ülkelerin "sabotaj" olarak nitelendirdiği patlamalarla ilgili olarak Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlarca soruşturma başlatılmıştı. Danimarka ve İsveç daha sonra bu soruşturmaları sonlandırdı.

Bazı soruşturmalarda Ukrayna vatandaşlarının ve askeri personelinin adı geçse de Rusya, sabotajın Ukraynalı gruplarca yapıldığına yönelik iddiaların "saçmalık" olduğunu, bunun ancak devlet düzeyinde yapılabileceğini öne sürdü.

Ağustosta Eylül 2022'de yapılan sabotajla bağlantılı olduğu şüphesiyle Ukrayna vatandaşı Vladimir Z'nin Hırvatistan'da gözaltına alındığı belirtilirken Ukrayna tarafı suçlamaları reddetti.

Rusya içine 3 bin kilometreye yakın menzilli saldırı

Ukrayna'nın son dönemlerde Rusya içine düzenlediği saldırılarda da menzil artışları olması dikkati çekti. Ukrayna yönetimi, bu saldırıların Moskova'nın diplomasi için gerekli kararları erteleme kapasitesini azalttığı yönünde mesaj veriyor.

Ukrayna, uzun mesafeli saldırılarda özellikle Rus enerji tesislerini hedef alarak Kremlin'in ekonomisine zarar vermeyi amaçlıyor.

Silahlı Çatışma Konumu ve Olay Verileri Projesinin (ACLED) verilerine göre Ukrayna, 1 Ocak-20 Kasım'da 500 kilometreden daha uzaktaki Rus hedeflerine yaklaşık 500 saldırı düzenledi.

Söz konusu saldırıların sayısı, savaşın ilk 4 yılında düzenlenen aynı kapsamdaki saldırıların toplamını aştı.

Kiev yönetimi, 5. yılına giren savaşta Rus topraklarına yönelik en uzun menzilli saldırısını eylülde düzenledi.

Ukrayna, Rusya'nın Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi'nde bulunan Novy Urengoy ve Purovsky gaz kondensatı işleme tesislerini hedef aldığını açıkladı. Tesislerin vurulması için İHA'ların "3 bin kilometreden fazla mesafe katettiği" duyurulurken böylece Ukrayna ordusu savaşın başlamasından bu yana Rus tesislerine yönelik en uzun menzilli saldırıyı düzenlemiş oldu.

Kasımda Omsk bölgesindeki petrol rafinerisini hedef alan Kiev, Rus topraklarında 2 bin 500 kilometre derinliği vurmayı başardığını duyurdu. Omsk'ta, Rus enerji şirketi Gazprom Neft'e ait Omsk Petrol Rafinerisi de bulunuyor.

Zelenskiy haziranda da Tümen bölgesindeki bir petrol rafinerisine saldırı yaptıklarını açıklarken "Yeni, modernize edilmiş FP (FPV) dronlarımız test edildi. Artık 3 bin kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabiliyorlar." diye konuştu.