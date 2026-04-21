Ukrayna'da El Bombasıyla Polislere Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ukrayna'da El Bombasıyla Polislere Saldırı

Ukrayna\'da El Bombasıyla Polislere Saldırı
21.04.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dnipropetrovsk'ta bir kişi polisleri hedef alarak el bombası attı; 5 polis yaralandı.

Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde, bir kişinin güvenlik güçlerini el bombasıyla hedef alması sonucu 5 polisin yaralandığı bildirildi.

Dnipropetrovsk Polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgedeki Mıkolayivka köyünde "bir kişinin uygunsuz davranışlarıyla" ilgili isimsiz bir ihbar alındığı belirtildi.

Köye polis ekiplerinin gönderildiği aktarılan açıklamada, "İhbarda, söz konusu kişinin aşırı alkol etkisinde olduğu ve iki el bombası taşıdığı bilgisi paylaşıldı." ifadesi kullanıldı.

Mıkolayivka köyüne gelen polislerin, evinde bulunan şahısla önce müzakere etmeye çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahıs, müzakere sırasında odadaki (doğal) gaz vanasını açtığını ve bunun da komşu evlerdeki insanların hayatını tehlikeye atabilecek gerçek bir patlama riski oluşturduğunu ifade etti. Polisler, durumun daha fazla tırmanmasını önlemek ve sivillere yönelik tehdidi ortadan kaldırmak için şahsı gözaltına almaya çalıştı. Şahıs, buna karşılık kolluk kuvvetlerine iki el bombasını fırlattı. Bunlardan biri patladı. Patlama sonucu 5 polis memuru yaralandı."

Saldırı düzenleyen 1991 doğumlu şahsın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Patlama yerinde yapılan incelemeler sonucu, el bombası parçaları ve bir fünye ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırı düzenleyen şahsın kimlik bilgileri paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 13:22:49. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.