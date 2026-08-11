Ukrayna'da MiG-29 Savaş Uçağı Düştü
Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29, Odessa'da düştü; pilot fırlatma koltuğu ile kurtuldu.
KİEV, 11 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçağı pazartesi akşamı muharebe görevi sırasında ülkenin güneyindeki Odessa bölgesinde düştü.
Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan başarılı şekilde atladığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ön bilgilere göre olay, pilotun düşman hava hedeflerini imha etme görevini yerine getirdiği sırada meydana geldi.
Uçağın alev alması nedeniyle pilot, uçağı kurtarma girişimlerine rağmen kontrolü kaybetti.
Kaza nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'da MiG-29 Savaş Uçağı Düştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?