Ukrayna'da Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'da Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 21 Yaralı

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Zelenskiy, Rus ordusunun düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ülkesine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde bir apartmana yapılan hava saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 16 kişinin yaralandığını aktaran Zelenskiy, Sumi bölgesindeki Stepanivka köyünde bir evin isabet alması sonucu biri çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zelenskiy, Çerkasi bölgesine yapılan saldırı sonucunda ise 5 kişinin yaralandığını vurguladı.

Rus ordusunun ayrıca Herson, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Odessa, Harkiv, Jitomir, Kirovograd, Mıkolayiv ve Çernigiv bölgelerini de hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, "Bölgelerde, aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar var. Yüksek binalar, müstakil evler ve altyapı hasar gördü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika

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