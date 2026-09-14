Ukrayna'da Rus saldırılarında 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Çernigiv bölgesindeki Priluki şehrine silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleksandr Gandja da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bölgedeki Pavlograd şehrine hava saldırısı düzenlediğini kaydetti.

Saldırı nedeniyle bir kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığını belirten Gandja, bölgeye yönelik diğer saldırılarda da 1 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun akşam saatlerinde kente düzenlediği hava saldırısı sırasında bir SİHA'nın açık alana düştüğünü duyurdu.