Ukrayna'dan Rusya'ya İHA Saldırısı

Ukrayna'nın, Moskova dahil Rusya'nın çeşitli bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına yönelik İHA saldırısı yaptığı belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00'den bugün saat 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 73 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Stavropol'de sanayi işletmesinde yangın çıktı

Diğer yandan Rusya'nın Stavropol Bölge Valisi Vladimir Vladimirov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgenin Vyazniki köyündeki bir sanayi işletmesinde yangın çıktığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Vladimirov, "Yangın, yakıtla dolu tanklara ulaştı. Olay yerinin yakınlarında bulunan sivilleri tahliye etme kararı aldık. Olayda yaralı ve can kaybı yok." ifadelerini kullandı.

Tver'de petrol deposunda yangın

Tver Bölge Valisi Vitaliy Korolev de sosyal medya hesabından İHA saldırısı sonucu Tver kentindeki petrol deposunda yangın çıktığını belirterek, "Yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Saldırıda yaralı ve can kaybı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin İHA saldırılarında hedef alındığını ve 20'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azak Denizi'nin kuzeydoğusunda bulunan Taganrog Körfezi'nde 2 tankerin saldırıya maruz kaldığını kaydeden Slyusar, "Tankerler hasar gördü. Yaralı yok. Tankerin mürettebatı tahliye edildi. Saldırı sonucu tankerlerde yangın çıktı." ifadelerini kullandı.

Belgorod bölgesinde ve Kırım'da 2 kişi öldü

Rusya'nın Belgorod bölgesinin Operasyonel Merkezinden yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Canköy şehrinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.