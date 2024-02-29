Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Eşi: Lider Eşlerinin Yumuşak Güçteki Rolü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska, Londra'da düzenlenen "Küresel Yumuşak Güç Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, lider eşlerinin yumuşak güç oluşturmadaki etkisine değinerek, "Fotoğraflarda gülümseme görevimiz geride kaldı. Artık kurumlarla halk arasında ara bulucu olma görevimiz var." dedi.

Zelenska, zirve kapsamında gerçekleştirilen "Lider eşlerinin yapay zeka inşasındaki rolleri" konulu oturumda konuştu.

Lider eşlerinin, ulusal politika alanında destek verebilecekleri alanların bulunduğunu anlatan Zelenska, lider eşlerinin önemine dikkat çekerek, "Devlet başkanının yanında durup fotoğraflarda gülümseme görevimiz geride kaldı. Ulusal politikaya destek verecek alanlarımız var. Artık kurumlarla halk arasında ara bulucu olma görevimiz var." dedi.

Sesini duyuramayanların sesini duyurma gücünün lider eşlerinde bulunduğunu ifade eden Zelenska, "Kurumlar arasında diyalog geliştirmek için halkımızla ya da başka ülkelerin halklarıyla konuşabiliriz. Halkın sesinin hükümette duyulmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Zelenska, halkın da karar vericilere seslerini ulaştırma konusunda lider eşlerine güvendiğini anlatarak, liderlere eşlik ettikleri uluslararası etkinliklerde de kendi ajandaları bulunduğuna dikkati çekti.

"Sesimizi nasıl daha yararlı kullanabileceğimizi bilmemiz gerekiyor." diyen Zelenska, halkın endişe ettiği her şeyin bir politikaya ve lider eşlerinin ajandasına dönüşmesinin gerektiğine vurgu yaptı.

Zelenska, lider eşlerinin hemen sonuç verecek projeler kadar geleceği değiştirecek projelere de imza atması gerektiğinin önemine vurgu yaparak, "Okul yemekleri reformu, benim için savaştan önce de çok önemliydi. Savaşta dahil bunu hiç durdurmadık. Çünkü çocuk sağlığına okullarda da katkıda bulunabiliriz. Bu jenerasyon büyüyecek ve gelecekte kararları alacak." ifadelerini kullandı.

Akıl sağlığına ilişkin yürüttüğü çalışmalardan da bahseden Zelenska, "Hepimiz gelecekte hayatımızı çok fazla etkileyecek akıl sağlığı sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Bu nedenle bugünden harekete geçmeliyiz." diye konuştu.

Zelenska, lider eşi olarak çalıştığı tüm projelerin, dünyaya Ukrayna'nın geleceğe hazırlandığını göstermesi açısından da önemli olduğuna işaret etti.