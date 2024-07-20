Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile telefon görüşmesi yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de başkanlık için yarışan eski Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Zelenskiy, görüşmede Trump'ı tebrik ederek, Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için Amerikan desteğinin önemini vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının devam ettiğini ve Trump ile barışı sağlamak için adımlar atmaya karar verdiklerini belirtti.

20.07.2024 08:59
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de başkanlık için yarışan eski Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendisini Cumhuriyetçi Parti adaylığı dolayısıyla tebrik ettim ve Pensilvanya'daki korkunç saldırıyı kınadım. Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için iki partili ve iki meclisli Amerikan desteğinin hayati önemini belirttim." ifadesini kullandı.

Rusya ile savaşta Ukrayna'nın kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yardımları için ABD'ye her zaman minnettar olacağını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin şehir ve köylerini hedef alan saldırılarını her gün sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'da barışı adil ve kalıcı kılacak adımları yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıkları bilgisini verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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