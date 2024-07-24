Ukrayna Dışişleri Bakanı, Çin'in Güvenlikte Rol Oynamasını Umut Ediyor

Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Çin'in "bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasında yapıcı rol oynamasını umduğunu" söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin daveti üzerine Çin'e giden Kuleba, ziyareti öncesi South China Morning Post'a (SCMP) değerlendirmelerde bulundu.

Kuleba, Rusya- Kuzey Kore arasındaki "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması"na işaret ederek, bu anlaşmanın "bölgenin güvenlik dengesini bozma tehdidi oluşturduğunu" ifade etti.

Kuzey Kore askerlerinin henüz Ukrayna topraklarında bulunduğuna dair bir kanıt olmadığını kaydeden Kuleba, ancak Pyongyang yönetiminin Rusya'ya Ukrayna'da kullanması için "2,6 milyon top mermisi ve 60 kadar balistik füze" tedarik ettiğini ileri sürdü.

Kuleba, Çin'in "bölgesel ve küresel güvenliğin sağlanmasında yapıcı rol oynamasını umduğunu" belirterek, "Bu tehditlere (Çin'le) birlikte karşı koymalı ve bunları küresel sorun olarak ele almalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın birçok ülkeden paralı asker topladığını savunan Kuleba, bu kişilerin Rus ordusunda savaşmaları için "kandırıldıklarını" iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.