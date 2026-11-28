Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Karadeniz'de ateşkese hazır olduklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Karadeniz'de olası ateşkes için önerilerini ortaklarına sunduklarını ve Rusya'dan yanıt beklediklerini söyledi. Öneriler seyrüsefer özgürlüğü ve tarım ürünlerinin kesintisiz ihracatını içeriyor, Rusya petrol ihracatına dair hüküm eklemeye çalışıyor.
KİEV, 28 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Karadeniz'de olası bir ateşkesin şartlarına ilişkin önerilerini ortaklarına sunduklarını ve Rusya'dan yanıt beklediklerini söyledi.
Sybiha cuma günü "Ukrayna'dan Gıda" başlıklı 5. Uluslararası Gıda Güvenliği Üst Düzey Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Ateşkese hazırız. Şimdi Rusya'dan yanıt bekliyoruz. Tüm önerilerimiz iletildi" dedi.
Bakan ayrıca Kiev'in önerilerinin Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini ve tarım ürünlerinin kesintisiz ihracatının güvence altına alınmasını içerdiğini belirtti.
Açıklamada ayrıca Rusya'nın önerilen ateşkes anlaşmasına petrol ihracatına ilişkin hükümler eklemeye çalıştığını da kaydetti.
Kaynak: Xinhua
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