KİEV, 28 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Karadeniz'de olası bir ateşkesin şartlarına ilişkin önerilerini ortaklarına sunduklarını ve Rusya'dan yanıt beklediklerini söyledi.

Sybiha cuma günü "Ukrayna'dan Gıda" başlıklı 5. Uluslararası Gıda Güvenliği Üst Düzey Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Ateşkese hazırız. Şimdi Rusya'dan yanıt bekliyoruz. Tüm önerilerimiz iletildi" dedi.

Bakan ayrıca Kiev'in önerilerinin Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesini ve tarım ürünlerinin kesintisiz ihracatının güvence altına alınmasını içerdiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın önerilen ateşkes anlaşmasına petrol ihracatına ilişkin hükümler eklemeye çalıştığını da kaydetti.