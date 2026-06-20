Ukrayna Dronları 3 Bin Km Menzile Ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna Dronları 3 Bin Km Menzile Ulaştı

20.06.2026 22:43
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Zelenskiy, FPV drone'ların 3000 km mesafedeki hedefleri vurabileceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 3 bin kilometreye kadar mesafedeki hedeflere ulaşabilen FPV tipi dronları başarıyla test ettiklerini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahları kullanarak saldırıları sürdürdüklerini aktaran Zelenskiy, Tümen bölgesindeki bir petrol rafinerisine saldırı yaptıklarını açıkladı.

Zelenskiy, söz konusu rafinerinin Ukrayna sınırından yaklaşık 2 bin kilometre uzaklıkta yer aldığını belirterek, "Yeni, modernize edilmiş FP (FPV) dronlarımız test edildi. Artık 3 bin kilometre mesafedeki hedeflere ulaşabiliyorlar." diye konuştu.

Rusya'nın da ülkesine yönelik saldırıları sürdürdüğüne vurgu yapan Ukrayna Devlet Başkanı, Rus ordusunun kısa süre içinde Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenleme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Zelenskiy, kendisinden geri alınan Polonya'nın en yüksek devlet nişanını geri gönderdi

Zelenskiy bir başka paylaşımında ayrıca, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin, kendisine 2023'te verilen Polonya'nın en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal"ın geri alınmasına yönelik verdiği kararı da değerlendirdi.

Polonya'nın ülkesine gösterdiği dayanışma için minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ülkemiz, dayanışmayı asla unutmaz ve bölgemizdeki devletler ve halklar arasındaki işbirliğinin hem Ukraynalılar hem de komşu devletler için güvenliğin somut güvencelerinden biri olduğunu bilir." görüşünü paylaştı.

Söz konusu devlet nişanının Ukrayna halkına takdim edildiğine dikkatini çeken Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, 2023 yılında Beyaz Kartal Nişanı'nın Ukrayna halkına ve ordumuza adandığını düşünmüştük. O dönem böyle söylenmişti. Bugün, bu nişanı Polonya'nın Sayın Cumhurbaşkanına geri gönderdim. Geleceğin, Ukraynalılara duyulan saygıyı kanıtlayacağına inanıyorum."

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna'nın Varşova Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve bazı üst düzey Ukraynalı yetkililerin, Karol Nawrocki'nin kararına tepki göstererek daha önce Polonya'dan kendilerine takdim edilen devlet nişanlarını reddettikleri bildirildi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Dronları 3 Bin Km Menzile Ulaştı - Son Dakika

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