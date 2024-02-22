Ukrayna, F-16 pilotlarının eğitimini tamamlamaya hazırlanıyor

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KİEV, 22 Şubat (Xinhua) -- Ukraynalı dört pilottan oluşan ilk grup, F-16 eğitimlerini yaza kadar tamamlayacak.

Ukrinform haber ajansının Çarşamba günü bildirdiğine göre pilotlar, F-16 jetlerini uçurmaya yönelik eğitimlerine Ekim ayında ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinde başlamıştı.

Dört kişilik ikinci ve üçüncü grupların da F-16 eğitimlerini Ağustos ayı sonuna kadar tamamlamaları bekleniyor.

Ukrayna, geçtiğimiz Temmuz ayında pilotlarının F-16 savaş uçaklarını uçurmak üzere eğitilmesi için bir koalisyon oluşturmak amacıyla 11 ülke ile bir anlaşma imzalamıştı.

Hollanda, Danimarka, Norveç ve Belçika; Rusya ile çatışmalar sürerken Ukrayna'nın savaş uçağı filosunu güncellemesine yardımcı olmak amacıyla ülkeye F-16 gönderme taahhüdünde bulunmuştu.