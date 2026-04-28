Ukrayna, FPV dron tehdidine karşı yollara çelik ağ ve tünel koridorları kuruyor
28.04.2026 16:10
Modern savaşta FPV dronların yaygınlaşmasıyla birlikte Ukrayna, lojistik hatlarını korumak için çelik ağlar ve tünel benzeri yapılar inşa ediyor. 600 kilometrelik yol ağının anti-dron koruması altına alınması planlanırken, balıkçı ağları gibi basit fiziksel önlemler de kullanılıyor.

Modern çatışma alanında FPV saldırı dronlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Ukrayna, sahadaki kritik ulaşım ve tahliye hatlarını korumak için yol üstü koruyucu ağ sistemleri uygulamaya başladı. Donetsk bölgesinde stratejik yolların üzerine çelik ağlar ve koruyucu tünel benzeri yapılar kuruluyor. Bu yapılar, askeri ikmal konvoylarının ve yaralı tahliye araçlarının geçtiği güzergahlarda FPV dron saldırılarını engellemeyi veya etkisini azaltmayı hedefliyor.

Ukrayna hükümeti, cephe hattına yakın bölgelerde yaklaşık 600 kilometrelik yol ağının anti-dron koruması altına alınmasını planlıyor. Projeye Savunma, Altyapı ve Sağlık bakanlıklarının ortak koordinasyon sağladığı, öncelikli güzergahların operasyonel ihtiyaçlara göre belirlendiği belirtiliyor. Planlanan yatırımın toplam büyüklüğünün yaklaşık 300 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Ağ sistemleri bazı bölgelerde üstten kapalı koridorlar şeklinde uzatılarak dronların doğrudan araçlara çarpmasını veya patlayıcı bırakmasını zorlaştırmayı hedefliyor.

Donetsk bölgesinde yoğunlaşan uygulamalarda, bazı kritik yollarda günde yaklaşık 1 kilometre hızla ağ sistemleri kuruluyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın özellikle FPV dronları kullanarak lojistik hatlar ve sivil araçları hedef aldığını, bu nedenle fiziksel koruma yöntemlerinin yeniden ön plana çıktığını vurguluyor. Ayrıca yıl başından bu yana yürütülen yol onarım çalışmalarının artık eş zamanlı olarak dron koruma sistemleriyle planlandığı belirtiliyor.

Ukrayna'nın kullandığı çözümler yalnızca endüstriyel çelik yapılarla sınırlı değil. Daha önce Avrupa'dan gönderilen eski balıkçı ağları da cephe hattında kullanılıyor. Özellikle Fransa'dan temin edilen kullanım ömrünü tamamlamış ağlar, dronların pervanelerine takılarak etkisiz hale getirme amacıyla değerlendiriliyor. Bu ağlar köprü, hastane girişi ve siper hatlarının üzerine örtü olarak yerleştiriliyor. Basit fiziksel engellerin, düşük irtifada uçan FPV dronlara karşı caydırıcılık sağladığı gözlemleniyor.

Cephe hattındaki gelişmeler, savaşın yalnızca yüksek teknolojili sistemlerle değil, aynı zamanda basit ve ölçeklenebilir fiziksel önlemlerle de şekillendiğini gösteriyor. Çelik ağlar, balıkçı ağları ve tünel tipi koridorlar, FPV dronların düşük maliyetli ama yüksek etkili saldırılarına karşı hızlı uygulanabilir bir çözüm olarak öne çıkıyor. Savaşlar modern bir evreye girmiş olsa da lojistik, en kritik unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Bu yaklaşım, savunmanın artık yalnızca hava savunma sistemlerine değil, yol altyapısının fiziksel olarak yeniden tasarlanmasına da ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
