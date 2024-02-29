Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ait bir Su-34 savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
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Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'ya ait bir Su-34 savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'ya ait bir Su-34 savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu. Oleşçuk, ayrıca cephe hattındaki durumu değerlendiren Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'in, Rus saldırı birliklerinin savunmayı yarmaya çalıştığı bölgelerde durumun gergin olduğunu belirttiğini aktardı.

29.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:33
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Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait "Su-34" model savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir Rus uçağını daha düşürdüklerini açıklayarak, "Bugün 29 Şubat, her 4 yılda bir gelen tarih, ancak Ruslar için bir uçağın daha kaybedilmesiyle tanıdık bir gün. Doğu yönünde bir Su-34 daha eksildi." ifadelerini kullandı.???????

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cephe hattındaki durumu değerlendirdi.

Ukrayna savunma kuvvetlerinin operasyon bölgesinde durumunun zor olmaya devam ettiğini belirten Sırskiy, "Rus saldırı birliklerinin savunmamızı yarmaya ve Tonenke, Orlivka, Semenivka, Bardıçi ve Krasnoholivka yerleşimlerini ele geçirmeye çalıştığı Avdiyivka ve Zaporijya yönlerinde durum özellikle gergin." bilgisini verdi.

Rusya'nın kontrolü yeniden sağlamaya çalıştığı Verbove ve Robotine bölgelerinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü ifade eden Sırskiy, Ukrayna askerlerinin, Orlivka yerleşim yerinin eteklerine kadar ilerleyen Rus birliklerini ise geri püskürttüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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