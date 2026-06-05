Ukrayna İHA'ları Azak Denizi'nde Gemilere Saldırdı - Son Dakika
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Ukrayna İHA'ları Azak Denizi'nde Gemilere Saldırdı

05.06.2026 15:47
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Rusya, Azak Denizi'nde Ukrayna'ya ait İHA'ların saldırısında 5 Azerbaycan vatandaşının öldüğünü açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azak Denizi'nde gemilerin Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğradığını bildirdi.

Zaharova, Azak Denizi'nde "Natra" ve "Tsirkon" isimli gemilere yönelik düzenlenen İHA saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gemilerin Belize ve Palau bayraklı olduğunu ve Türkiye'den Rusya'nın Rostov-Na-Donu şehrindeki limana doğru ilerlediğini kaydeden Zaharova, saldırıda aralarında Azerbaycan vatandaşlarının da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu hatırlattı.

Zaharova, olayın incelendiğini belirterek, "Elde edilen bilgilere göre, gemiler, Ukrayna İHA'larının saldırısına uğradı. Bu, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan Kiev yönetiminin terörist doğasını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan tarafıyla irtibatta olduklarını kaydeden Zaharova, olayın koşullarıyla ilgili bilgilendirme ve Azerbaycan vatandaşlarının konsolosluk hizmetlerine erişimini sağlama konusunda ortaklarına gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugün Azak Denizi'nde mürettebatında 25 Azerbaycan vatandaşının bulunduğu 2 yük gemisine İHA saldırısı düzenlendiğini, saldırı sonucu 5 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna İHA'ları Azak Denizi'nde Gemilere Saldırdı - Son Dakika

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