Ukrayna İHA Saldırısında Nükleer Santral Mühendisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna İHA Saldırısında Nükleer Santral Mühendisi Hayatını Kaybetti

15.07.2026 21:38
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Ukrayna'nın İHA saldırısında Zaporijya Nükleer Santrali başmühendisi ve şoförü öldü.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali başmühendisi Aleksandr Yakovlev ile şoförü Dmitry Filippov'un, Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Likhachev, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın sabah saatlerinde santral sahası yakınlarındaki hizmet aracını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda başmühendis Aleksandr Yakovlev ile aracın sürücüsü Dmitry Filippov'un yaşamını yitirdiğini bildiren Likhachev, olayı "terör saldırısı" şeklinde nitelendirdi.

Son 2,5 ayda saldırılar nedeniyle 13 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını kaydeden Likhachev, "Bu trajedi, yalnızca göz yummanın değil, Batılı ülkelerin Kiev rejiminin terör eylemlerini artırmasını doğrudan teşvik etmesinin sonucudur. Bu göz yummanın bedeli insan hayatlarıdır." ifadelerini kullandı.

Likhachev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (UAEA) olaya ilişkin "hızlı, somut ve net" tepki beklediklerini belirtti.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna İHA Saldırısında Nükleer Santral Mühendisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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