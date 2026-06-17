Ukrayna İHA'sı Belaruslu Çocukları Hedef Aldı - Son Dakika
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Ukrayna İHA'sı Belaruslu Çocukları Hedef Aldı

17.06.2026 19:59
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Ukrayna ordusunun Bryansk'ta çocuk futbol takımını taşıyan otobüse düzenlediği İHA saldırısında 1 ölü, 6 yaralı.

Rusya'nın Byransk Bölgesi Vali Vekili Egor Kovalçuk, Ukrayna ordusunun Bryansk bölgesinde Belarus çocuk futbol takımı taşıyan otobüse yönelik insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kovalçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Bryansk bölgesinde, Belarus'un "Gomel" çocuk futbol takımını taşıyan otobüse yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

Belaruslu futbolcuların, deniz kıyısında olan Gelencik şehrine tatil için gitmek üzere olduğunu aktaran Kovalçuk, "Saldırı sonucu çocuklara eşlik eden bir kadın yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve onlara tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Rus yetkililerinden tepki

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere olayla ilgili yaptığı açıklamada, bunun "terör saldırısı" olduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile telefon görüşmesi yaptığını aktaran Peskov, "Putin, Muraşko'ya saldırıya uğrayanlara gerekli desteğin sağlanması yönünde talimat verdi." dedi.

"Bunu yapanların cezalandırılacağından eminiz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ukrayna'nın Byransk bölgesinde otobüse yönelik düzenlediği İHA saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna'nın "korkunç" suç işlediğini belirten Zaharova, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy yönetiminin işlediği iğrenç suçu şiddetle kınıyoruz. Suçu işleyenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Bunu yapanların cezalandırılacağından eminiz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası topluma saldırıya tepki gösterme çağrısında bulunan Zaharova, saldırıyla ilgili Belarus tarafıyla temas halinde olduklarını kaydetti.

Blearus'tan tepki

Belarus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının "terör eylemi" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bunu sivillere karşı yapılan terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Ukrayna tarafından bununla ilgili açıklama talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'dan yalanlama

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Binbaşı Andrii Kovalev ise yerel basına yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Kuvvetleri, belirtilen dönemde Bryansk bölgesindeki hedeflere karşı insansız hava aracı kullanmamıştır." dedi.

Kovalev, Ukrayna ordusunun Rusya'da sivillere yönelik saldırılar yapmadığını savunarak, "Savaş alanında belirttiği hedeflere ulaşamayan ve önemli kayıplar veren Rusya Federasyonu, Ukrayna'ya karşı bilgi manipülasyonu ve uydurma suçlamalara giderek daha fazla başvuruyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Sivil Toplum, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Futbol, Güncel, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna İHA'sı Belaruslu Çocukları Hedef Aldı - Son Dakika

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