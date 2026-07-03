Ukrayna, Kırım'daki Askeri Havaalanına Saldırdı

Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Saki Askeri Havaalanı'nda konuşlandırılan savaş uçaklarına saldırı düzenlediği bildirildi.

SBU'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kırım'da yer alan Saki Askeri Havaalanı'na saldırı yapıldığı ifade edildi.

Saldırıda, Su-30SM ile Su-30 ve Su-24 tipi savaş uçaklarının bulunduğu hangarların hedef alındığı aktarılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre, en az 7 uçak imha edildi veya hasar gördü. Bu, SBU'nun bu hafta Saki Havaalanı'na yaptığı ikinci saldırıdır." ifadesi kullanıldı.

Kırım'da bulunan Gvardeyskoye Hava Üssü'ne de saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, burada "Şahed" tipi insansız hava araçları (SİHA) ve havacılık ekipmanlarının bulunduğu iki hangarın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu saldırıların, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için onayladığı 40 günlük bir saldırı planı kapsamında yapıldığı ifade edildi.