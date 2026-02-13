Ukrayna'nın AB Üyeliği Reformlara Bağlı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Ukrayna'nın AB'ye üyeliğine ilişkin farklı tartışmalar bulunduğunu anımsatarak bu ülkenin tam üyeliğinin ancak tüm reformların tamamlanmasının ardından mümkün olacağını dile getirdi.

Kos, Estonya'da düzenlenen "AB Genişleme Konferansı 2026: İki Adım İleri, Bir Adım Geri?" başlıklı konferansta konuştu.

Ukrayna'nın AB üyeliğine değinen Kos, barış sağlanmasının ardından Ukrayna'nın AB'ye entegrasyonunda yeni bir ivme sağlanacağını söyledi.

Kos, "Böyle bir durumda, temel reformların tam olarak uygulanması için gereken zaman ihtiyacı ile Ukrayna ve Avrupa'da barışı sürdürülebilir kılmak için kararlı adımlar atma gerekliliği arasında köprü kurmaya hazır olmamız gerekecek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın üyeliği konusunda son haftalar ve aylarda çeşitli Avrupalı liderler tarafından farklı modellerin gündeme getirildiğini belirten Kos, "Ancak bu tartışmayı tek bir temel ilke üzerinden yürütelim. Tam üyelik ancak tüm reformların tamamlanmasının ardından mümkündür." dedi.