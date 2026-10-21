Ukrayna'nın Bağdat Büyükelçiliği, IKBY'ye İHA iddialarını dezenformasyon saydı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Bağdat Büyükelçiliği, IKBY'ye İHA iddialarını dezenformasyon saydı

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Ukrayna'nın Bağdat Büyükelçiliği, IKBY'ye İHA konuşlandırıldığı iddialarını yalanlayarak bunların kasıtlı dezenformasyon olduğunu bildirdi. Açıklamada, Ukrayna'nın Irak'ta İHA ya da bağlantılı personel konuşlandırmadığı belirtildi. Medyaya teyitli bilgi çağrısı yapıldı.

Ukrayna'nın Bağdat Büyükelçiliği, Kiev'in Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) insansız hava araçları (İHA) ve İHA birlikleri konuşlandırdığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükelçilikten, yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kasıtlı bir dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtilerek, "Ukrayna, ne Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde ne de Irak'ın herhangi bir başka bölgesinde İHA, İHA birliği veya bunlarla bağlantılı personel konuşlandırmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduğu vurgulanarak, Irak hükümeti ve IKBY yönetimiyle sürdürülen dostane ilişkilere büyük önem verildiği kaydedildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında ayrıca medya kuruluşlarına doğru ve teyit edilmiş bilgileri esas almaları, doğrulanmamış iddiaları yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

İran'ın Tesnim Haber Ajansı tarafından kimliği açıklanmayan bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Ukrayna'nın IKBY'de İHA birlikleri ve binlerce insansız hava aracı konuşlandırdığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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