Ukrayna'nın Flamingo Füzeleri Savaşta Kullanıma Geçti

Ukrayna'nın yerli uzun menzilli Flamingo seyir füzelerini Rusya içlerine yönelik saldırılarında kullanmaya başlaması, füzenin detayları ile ilgili bilgileri gündeme getirdi.

Ukrayna, 2022'de başlayan savaşta uzunca bir dönem Avrupa ülkeleri ve ABD'den, Moskova dahil olmak üzere Rusya topraklarının iç kesimlerine ulaşacak füzeler tedarik etmek istedi.

Batılı ülkeler, Ukrayna'ya süreç içinde ATACMS, Storm Shadow ve SCALP gibi bazı füzeler sağladı ancak bunların Rusya topraklarında kullanılmasını kısıtladı.

Zamanla, Ukrayna ordusunun bu füzeleri sık sık olmasa da Rusya'ya karşı kullanabildiği görüldü.

Ancak kısıtlamaları tümüyle aşmak isteyen Ukrayna yönetiminin, kendi savunma sanayisinde bu alana da ağırlık verdiği görüldü.

İHA teknolojileri konusunda oldukça ileri bir evreye geçen Ukrayna, son olarak Flamingo füzeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Batılı ülkelerin Flamingo füzelerinin geliştirilmesine katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Hedeflenen menzil 950 kilometreye kadar çıktı

Açık kaynaklarda yer alan bilgilere göre, Ukrayna, Flamingo füzelerini ilk olarak Ağustos 2025'te kullanmaya başladı.

Ancak 13 Kasım 2025'teki bir saldırıda kullanılan bu füzenin, Rusya topraklarının yalnızca 170 kilometre içlerine fırlatıldığı anlaşıldı.

12 Şubat 2026'da menzili artıran Ukrayna'nın, Rusya topraklarının yaklaşık 500 kilometre derinliğini hedef aldığı bir saldırıda Flamingo füzesi kullandığı kaydedildi.

Ukraynalı yetkililer tarafından, Flamingo füzelerinin kullanıldığı en ileri menzil 10 Haziran'daki Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin başkenti Çeboksarı'daki silah fabrikasına saldırı ile 26 Haziran'da Volgograd kentinde yer alan "Titan-Barrikadi" fabrikasına yönelik saldırılar olduğu aktarıldı.

Flamingo ile hedef alındığı iddia edilen "Titan Barrikadi" fabrikası, Ukrayna sınırına yaklaşık 400 kilometre, Çeboksarı silah fabrikası ise yaklaşık 900 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ukrayna'nın bu füzeleri nereden ateşlediği bilinmemekle birlikte, başkent Kiev üzerinden ölçüldüğünde dahi yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki Rusya'nın başkenti Moskova şimdiden Flamingo füzesinin menziline girmiş görünüyor.

Füzenin ulaşabileceği kaydedilen alan, Rusya nüfusunun büyük bölümünü içine alıyor.

Gerçek menzili ne kadar?

Ukrayna yönetiminin verdiği bilgilerde, Flamingo füzesinin fırlatıldığı en uzak mesafe yaklaşık 900 kilometrede yer alırken, Ukraynalı üretici firma Fire Point'in yöneticilerine göre, Flamingo füzelerinin menzili 3 bin kilometreye ulaşıyor.

Bu bilginin doğru olması halinde, Rusya'nın St. Petersburg kenti ve başkent Moskova dahil batı kesimindeki tüm toprakları ile doğusuna uzanan toprakların bir bölümü, Ukrayna ordusunun menziline giriyor.

Ukrayna'nın kaç adet Flamingo füzesi üretebildiğine dair resmi veri bulunmazken, açık kaynak ve istihbarat analizi yapan sosyal medya hesaplarına göre Ukrayna ordusu tarafından kullanılan 39 Flamingo füzesinden 6'sı hedefleri vurdu.

Ukraynalı yetkililer, füzenin performansına yönelik henüz ayrıntılı paylaşımlar yapmazken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Flamingo ile düzenledikleri saldırılara ilişkin videolu paylaşımlar yaptı.

Zelenskiy'nin paylaşımları, Ukrayna ordusunun Flamingo kullanımına ilerleyen süreçte ağırlık vereceği şeklinde yorumlanıyor.

Harp başlığı ve maliyet

Firmanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, füzenin tahrip kabiliyetini sağlayan bölümü olan harp başlığı, Flamingo füzelerinde yaklaşık 1 tona ulaşıyor.

Bu rakam, ABD'nin Tomahawk füzelerindeki başlıkların ağırlığının iki katı düzeyinde.

Füzelerde, düşük radar görünürlüğü, ağırlık tasarrufu sağlayarak harp başlığının büyük tutulmasına imkan vermesi, seri üretim kolaylığı ve maliyet etkinliği sağlaması gibi nedenlerle yoğun biçimde karbon fiber kullanılıyor.

Firma, füzenin en önemli avantajları arasında, hurdaya ayrılmış uçak jet motorlarını güç ünitesine çevirme ve eski SSCB döneminden kalma uçak bombalarını da kullanacak bir tasarıma sahip olmasını gösteriyor.

Yaklaşık 12-14 metre uzunluğundaki füzeler için firmanın not düştüğü maliyet ise 500 bin ila 1 milyon dolar düzeyinde.

Ukraynalı firmaya göre Flamingoların azami hızı saatte 950 kilometreye ulaşabilirken, 20-40 dakika arasında ateşlemeye hazırlanabilen füzeler, 4 saat boyunca havada seyredebiliyor.