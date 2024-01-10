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Harkiv'de İnşa Edilen Yer Altı Ortaokulunun Açılışı Mart Ayında Yapılacak - Son Dakika
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Harkiv'de İnşa Edilen Yer Altı Ortaokulunun Açılışı Mart Ayında Yapılacak

Harkiv'in Sanayi Bölgesi'nde inşa edilen yer altı ortaokulunun havalandırma ve kanalizasyon sistemi tamamlanma aşamasında. Okulun mart ayında açılması planlanıyor. Ayrıca, Harkiv yönetimi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için metro istasyonlarını derslik olarak kullanmaya başlamıştır.

Harkiv\'de İnşa Edilen Yer Altı Ortaokulunun Açılışı Mart Ayında Yapılacak
10.01.2024 - 15:50,
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Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de inşaatı süren ilk yer altı ortaokulunun açılışı, mart ayında yapılacak.

Unian Haber Ajansının haberinde, Rusya sınırından yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Harkiv'in Sanayi Bölgesi'nde yerin altına yapılan okulun havalandırma ve kanalizasyon sisteminin tamamlanma aşamasında olduğu belirtildi.

Okulun mart ayında açılacağı kaydedilen haberde, kentin merkezi ile Harkiv'e yakın Korotiçi kasabasında da yer altı okulları yapılmasının planlandığı aktarıldı.

Harkiv yönetimi, füze saldırılarına karşı öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla aldığı kararla metro istasyonlarını 1 Eylül 2023'ten bu yana derslik olarak kullanıyor.

Kaynak: AA
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Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Harkiv'de İnşa Edilen Yer Altı Ortaokulunun Açılışı Mart Ayında Yapılacak - Son Dakika
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