Ukrayna'nın İHA Saldırılarında 5 Ölü - Son Dakika
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Ukrayna'nın İHA Saldırılarında 5 Ölü

02.07.2026 13:34
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Ukrayna'nın Rus hedeflerine düzenlediği İHA saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

Ukrayna'nın Rus hedeflerine yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijniy Novgorod Bölgesi Valisi Gleb Nikitin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şehirdeki Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 30 İHA'yı imha ettiğini belirtti.

Düşen İHA'lara ait parçaların sanayi tesisinde ve birkaç konutta hasara neden olduğunu kaydeden Nikitin, "Bir sivilin ölümünü üzüntüyle bildirmek zorundayım." ifadesini kullandı.

Nikitin, yaralanan 4 kişiden birinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Belgorod'daki İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Belgorod Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'nın İHA saldırıları sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada 16 ilçedeki 64 yerleşim biriminin İHA ve füze saldırısına uğradığı kaydedildi.

Son bir günde 233 İHA saldırısı düzenlendiği, 172 İHA'nın düşürüldüğü ve yerleşim yerlerinde hasar oluştuğu belirtildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya Bölgesi'nin sözde Valisi Yevgeniy Balitskiy de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, elektrik şebekesinin onarımı ve yenileme çalışmaları sırasında Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu 2 görevlinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Balitskiy, bugüne kadar tesisat çalışmaları sırasında hayatını kaybeden enerji şirketi çalışanı sayısının 28, yaralı sayısının da 77 olduğu bilgisini paylaştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca başta Moskova bölgesi olmak üzere çeşitli bölgelerde Ukrayna'ya ait 327 İHA'nın düşürüldüğü veya imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın İHA Saldırılarında 5 Ölü - Son Dakika

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