Ukrayna ordusu Rusya'da üs ve 2 rafineriyi vurduğunu duyurdu, Samara'da 1 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'da Savasleyka hava üssü ve Samara'daki iki rafineriye saldırı düzenlediğini bildirdi. Üsteki savaş uçaklarının hasar gördüğü iddia edilirken, Samara Valisi Fedorişçev 145'ten fazla İHA'nın düşürüldüğünü ve bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.
Ukrayna ordusu, Rusya'da "Savasleyka" askeri hava üssü ve iki farklı petrol rafinerisine saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılar hakkında bilgi paylaşıldı.
Nijniy Novgorod bölgesinde yer alan "Savasleyka" askeri hava üssünün 24-25 Kasım'da vurulduğu aktarılan açıklamada, mevcut bilgilere göre üste konuşlu üç adet "MİG-31" ve iki adet "SU-34" tipi savaş uçağının hasar gördüğü iddia edildi.
Açıklamada ayrıca, Samara bölgesindeki Kuybışev ve Sızran petrol rafinerilerinin de hedef alındığı kaydedildi.
Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 145'ten fazla insansız hava aracının (İHA) bölge üzerinde düşürüldüğünü belirtmişti.
Fedorişçev, saldırılarda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etmişti.
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