Ukrayna Ordusu Rusya Topraklarını Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Ordusu Rusya Topraklarını Kontrol Altına Aldı

Ukrayna ordusunun şu anda Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresini kontrol altına aldığı duyuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Başkomutanlık Karargahı Toplantısı düzenlediğini belirtti. Genelkurmay Başkanı Sırskiy ise sosyal medya hesabından bu durumu doğruladı.

12.08.2024 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna ordusunun şu anda Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresini kontrol altına aldığı duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkomutanlık Karargahı Toplantısı düzenlediğini belirtti.

Toplantının gündemini özetleyen Zelenskiy, "En önemlisi Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'in cephe hattındaki savunma eylemlerimiz ve Kursk bölgesindeki operasyonla ilgili raporu vardı. Dirençleri ve kararlı eylemleri için tüm askerlere ve komutanlara minnettarız. Diğer konuların yanı sıra içişleri Bakanına, diğer yetkililere, Ukrayna Güvenlik Servisine operasyon bölgesi için insani yardım planı hazırlama talimatı verdik." ifadesini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Sırskiy de sosyal medya hesabından "Şu anda Rusya topraklarının yaklaşık 1000 kilometrekaresi Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altında bulunuyor." paylaşımında bulundu.

Ukrayna Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada da Rusya istihbaratının Kursk bölgesindeki durumu kullanarak Ukrayna askerlerinin savaş suçu işlediğine dair sahte bilgiler oluşturduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın bu tür enformasyon ve psikolojik özel operasyonları öncelikle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin saldırı eylemlerine etkili şekilde karşı koymamakla ilgilidir. Bize göre, yakın bir zamanda Rus özel servisleri, Ukrayna tarafını daha fazla suçlamak için özellikle Kursk bölgesindeki sivil nüfusa karşı suçlar sahneleyebilir. Ukrayna Güvenlik servisi, bu tür girişimlerin boşuna olduğu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin taarruz eylemleri, ülkemizin uluslararası ortaklarının tutumu üzerinde etkisi olmayacağı konusunda uyarıyor."

Ukrayna savunma kuvvetlerinin özellikle savaş esirlerine ve sivillere muamele dahil savaş kurallarına sıkı sıkıya bağlı olduğunu tüm dünyaya kanıtladığı belirtilen açıklamada, "Ukraynalı askerlerin zaferi giderek daha da yakınlaştırdığı ve düşmanın hiçbir girişimlerinin buna engel olamayacağı" ifade edildi.

Öte yandan Ukrayna yanlısı sosyal medya hesaplarında Ukrayna birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinin derinliklerine ilerlemeyi sürdürdükleri iddia edildi.

Ukrayna ordusunun 225. Saldırı Taburuna ait olduğu bilinen Telegram kanalında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesindeki Darino köyüne girdiği, köyün idari binasına girip Rusya bayrağını indirdiği aktarıldı.

Söz konusu kanaldan paylaşılan görüntüde de Ukraynalı askerlerin bir binanın dış cephesinde asılı Rus bayrağını indirerek yere attıkları görüldü.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Sosyal Medya, Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Ordusu Rusya Topraklarını Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı
18:55 Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 21:23:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Ordusu Rusya Topraklarını Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement