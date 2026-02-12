Ukrayna, Rus Askeri Kayıplarını Açıkladı - Son Dakika
Ukrayna, Rus Askeri Kayıplarını Açıkladı

12.02.2026 15:22
Ukrayna Savunma Bakanı Fedorov, Rusya'nın 65 bin asker kaybı yaşadığını duyurdu ve NATO desteğini vurguladı.

Ukrayna'nın yeni Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov, Rusya'nın sahada zafer elde edemeyeceğini, son iki ayda toplam 65 bin Rus askerini etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

14 Ocak'ta göreve gelen Fedorov, ilk kez katıldığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, Genel Sekreter Mark Rutte ile basına açıklamada bulundu.

"Rusya'nın bizi sahada yenemeyeceğini görüyoruz." diyen Fedorov, bu nedenle sivil halk ile sivil ve kritik altyapının hedef alındığını söyledi."

Rusya'nın en az 24 balistik füze fırlattığını ifade eden Fedorov, NATO müttefiklerinin verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurguladı.

Fedorov, "Rusya ile savaşmaya devam ediyoruz ve haklısınız, stratejimiz işe yarıyor. Aralık (2025) ayında 35 bin, ocak ayında 30 bin Rus'u etkisiz hale getirdik." dedi.

2026 vizyonunu NATO-Ukrayna Konseyi toplantısında bugün sunacaklarını bildiren Fedorov, "Sanırım bugün ortaklarımızdan destek alacağız ve desteğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Rutte de Fedorov'un önceki görevinde edindiği yenilikçi teknolojiler alanındaki tecrübeleri savunma alanına aktaracak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Fedorov'a NATO'nun eğitim ve silah tedariki konusunda Ukrayna'nın yanında olacağını ilettiğini belirten Rutte, "NATO müttefikleri, umarım yakında gerçekleşecek bir ateşkesin ardından uzun vadeli güvenlik garantilerinin mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak için her gün gayretle çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Rutte, geçen hafta yaptığı Kiev ziyaretinde Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesine şahitlik ettiğini belirterek buna rağmen Rusya'nın "çok yavaş" ilerleme kaydettiğini söyledi.

Ukrayna'nın mücadeleye devam ettiğini vurgulayan Rutte, NATO'nun desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Ukrayna, Savunma, Güncel, Rusya, Nato, Son Dakika

