Ukrayna, Rusya'nın petrol depolama tesisini vurdu - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'nın petrol depolama tesisini vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kursk bölgesindeki 'Polevaya' petrol depolama tesisine saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, saldırının başarılı bir sonuç olduğu ve Ukrayna savunma kuvvetlerinin koordineli çalışmalarının bir göstergesi olduğu belirtildi. Saldırı sonucunda tesisin bulunduğu bölgede güçlü patlamalar ve yangın meydana geldiği ifade edildi. Ayrıca, Rus ordusunun yakıt ihtiyacının bir kısmının bu tesisden karşılandığı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna Güvenlik Servisi güçleri ile savunma kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen saldırının amacının Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak ve Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını durdurmaya zorlamak olduğu vurgulandı.

28.07.2024 13:51
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Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesindeki "Polevaya" petrol depolama tesisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bir stratejik tesisinin gece vurulduğu belirtilerek, bunun "Ukrayna savunma kuvvetlerinin koordineli çalışmalarının başarılı bir sonucu" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bu gece Rusya'nın Kursk bölgesindeki 'Polevaya' petrol depolama tesisine saldırı gerçekleştirildi. İstihbaratın bilgilerine göre, tesisin bulunduğu bölgede düşmanın hava savunma sistemi çalışıyordu. Bunun sonucunda, petrol ürünleri taşıyan tanklarda da güçlü patlamalar oldu ve yangın çıktı." ifadesine yer verildi.

"Polevaya" petrol depolama tesisinin toplam hacminin 7 bin metreküp olan 11 tanktan oluştuğu aktarılan açıklamada, Rus ordusunun yakıt ihtiyacının bir kısmının buradan karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi güçleri ile savunma kuvvetlerinin diğer bileşenlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Ayrıca, Kursk bölgesinde bir elektrik trafo merkezi yakınında da güçlü patlamalar meydana geldiğine ilişkin bilgiler olduğu aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Her iki tesiste meydana gelen hasarların sonuçlarına ilişkin ayrıntılar netliğe kavuşturulmaktadır. Savunma kuvvetleri, Rusya'nın askeri ve ekonomik potansiyelini zayıflatmak ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırganlığını durdurmaya zorlamak için tüm tedbirleri almaya devam etmektedir."

Kaynak: AA

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