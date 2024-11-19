Ukrayna-Rusya Savaşının Bininci Günü İçin Anma Töreni Düzenlendi

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UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçiliği'nde, Ukrayna- Rusya savaşının bininci günü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törende, savaşta ölenler anıldı.

Büyükelçilikte düzenlenen törene Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olexandr Mischenko, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski katıldı. Tören, Ukrayna milli marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından konuşan Büyükelçi Bodnar, "Bugün çok acı bir gün. Bugün modern zamanların kanlı ve korkunç savaşının bininci günü. Ukrayna ulusu acı çekiyor, hepimiz acı çekiyoruz. Ama bu aynı zamanda kahramanca bir gün. Çünkü bu zaman aynı zamanda direnişin de bininci günü. Dünyaya doğrunun galip geleceğini ve özgürlüğün kazanacağını gösterme günü. Bugün burada Bakan Yardımcımız ve bir önceki Türkiye Büyükelçisi Mischenko'nun aramızda olmasından çok memnunuz. Tüm elçilerimiz ve Türk dostlarımızın da bugün burada bizimle olup acımızı paylaşmasına da çok minnettarız. Biz burada sadece yıl dönümünü anmıyoruz, aynı zamanda çok acı çekmiş insanları, savaşta hayatlarını kaybeden askerleri, Ukrayna bölgelerine olan saldırılarda yaralanan sivilleri de anıyoruz" dedi.

MİSCHENKO: SAVAŞI SONA ERDİRMEYİ HERKESTEN ÇOK İSTİYORUZ

Mischenko ise Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak ilk yurt dışı ziyaretinde bulunduğunu belirterek, "Bin gün önce Rusya, Ukrayna'nın altını oymak ve devletimizi yok etmek için Ukrayna'ya karşı harekete geçti. Ukrayna ordusunun kahramanlığı, Ukrayna ulusunun cesareti ve direnişi, uluslararası arenadaki gördüğümüz büyük destek, Rusya'nın bu planının gerçeğe dönüşmesine izin vermedi. Rusya'nın ön cepheden baskısı, Kuzey Koreli birliklerin gelişi ve tüm bu Rusların dezenformasyon kurumlarının yaptıklarına rağmen ülkemizi ve kendimizi savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Savaş, Ukrayna tarihinin en büyük mücadelesi olmuştur. Bu savaşı sona erdirmeyi herkesten daha çok istiyoruz. Bizim stratejik ortağımız Türkiye'ye de teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski ise Ukrayna'yı, Ukraynalı vatandaşları ve Ukrayna güçlerini onurlandırmak için bu törende olduğunu belirterek, "Rusya bin gündür uluslararası herhangi bir kurala bakmaksızın sivilleri öldürüyor, şehirleri yok ediyor ve bir ülkeyi işgal ediyor. Ukrayna, savaşın üçüncü kışına doğru gidiyor ve Rusya bu kışı Ukrayna için en zorlu kış haline getirmeye çalışıyor" dedi.Konuşmaların ardından Rusya ve Ukrayna savaşının bininci günü nedeniyle düzenlenen resim sergisi gezildi. Sergi alanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büyükelçi Bodnar, savaşın gidişatına ilişkin soruya, "Rusya'nın saldırıları artıyor, biz de ona göre önlem alacağız" diye yanıt verdi.

Haber-Kamera: Gizem ÇORLU-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ ANKARA,