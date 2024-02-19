Ukrayna ordusu Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdü

Ukrayna ordusu Rusya\'ya ait iki savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah Rus ordusuna ait Su-34 ve Su-35S tipi iki savaş uçağının düşürüldüğünü duyurdu. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada ise Rusya'ya ait iki Su-34 ve bir Su-35 tipi savaş uçağının imha edildiğini aktarmıştı.

19.02.2024 17:01
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Ukrayna ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait iki savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Hava Kuvvetlerinin, bu sabah Rus ordusuna ait Su-34 ve Su-35S tipi iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait iki Su-34 ve bir Su-35 tipi savaş uçağını imha ettiklerini aktarmıştı.

Komutanlığın dün yaptığı açıklamada da Doğu Hava Komutanlığı askerlerinin, doğu yönünde bir Rus savaş uçağını daha imha ettiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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