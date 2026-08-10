Ukrayna, Tataristan'daki Petrol Rafinerisini Vurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde yer alan "Taneko" petrol rafinerisine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıların bu gece devam ettiği belirtildi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde bulunan Nijnekamsk (Tübenkama) şehrindeki "Taneko" petrol rafinerisinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Tesiste yangın çıktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği Donetsk ve Luhansk bölgelerinde Rus ordusuna ait lojistik merkezlerine de saldırılar düzenlendiği bildirildi.